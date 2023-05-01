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На Харківщині вбивцю засудили на 9 років тюрьми

1 травня 2023 15:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині вбивцю засудили на 9 років тюрьми
Людина стоїть в наручниках. Фото: klipartz.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним 21-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі. 

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі

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Трагедія трапилась в ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 року в одному з будинків у м. Ізюм. Компанія святкувала Новий рік, на столі був присутній алкоголь, до того ж частина запрошених прийшла на свято вже напідпитку.

"Між двома гостями виник конфлікт. Лише словесними образами справа не обійшлась, сварка переросла у бійку, у ході якої 21-річний чоловік повалив 46-річного потерпілого на підлогу та став бити його ногами. Усього зловмисник завдав не менше 20 ударів по тулубу та обличчю своєї жертви", — розповідають правоохоронці. 

Вже зранку, усвідомивши, що чоловік мертвий, вбивця та господар будинку, порадившись, вирішили не повідомляти про злочин правоохоронцям. Власник помешкання допоміг зловмиснику перенести тіло до сараю, а ввечері вбивця, загорнувши труп у ковдру, за допомогою ручного візка перевіз його до річки, куди і скинув тіло.

Обвинувальний вирок виніс Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Також триває судовий розгляд справи стосовно господаря будинку, який допомагав приховати факт вбивства.

Раніше ми розповідали про те, що у Португалії чоловік вбив трьох людей і вчинив самогубство. Інцидент стався в місті Сетубал. 

А у США чоловік убив своїх сусідів після зауваження, що не варто стріляти з рушниці на вулиці. 

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