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В Харьковской области убийцу осудили на 9 лет тюрьмы

1 мая 2023 15:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области убийцу осудили на 9 лет тюрьмы
Человек стоит в наручниках. Фото: klipartz.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновным 21-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре .

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Материалы следствия

Трагедия произошла в ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в одном из домов в г. Изюм. Компания праздновала Новый год, на столе присутствовал алкоголь, к тому же часть приглашенных пришла на праздник уже под хмельком.

"Между двумя гостями возник конфликт. Лишь словесными оскорблениями дело не обошлось, ссора переросла в драку, в ходе которой 21-летний мужчина повалил 46-летнего пострадавшего на пол и стал бить его ногами. Всего злоумышленник нанес не менее 20 ударов по туловищу своей жертвы" , — рассказывают правоохранители.

Уже с утра, осознав, что мужчина мертв, убийца и хозяин дома, посовещавшись, решили не сообщать о преступлении правоохранителям. Владелец дома помог злоумышленнику перенести тело в сарай, а вечером убийца, завернув труп в одеяло, с помощью ручной тележки перевез его в реку, куда и сбросил тело.

Обвинительный приговор вынес Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Также идет судебное разбирательство дела в отношении хозяина дома, который помогал скрыть факт убийства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Португалии мужчина убил трех человек и совершил самоубийство. Инцидент произошел в городе Сетубал.

А в США мужчина убил своих соседей после замечания, что не стоит стрелять из ружья на улице.

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