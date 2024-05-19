Через російські атаки на Харківщину 18 травня були поранені цивільні

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська продовжують щодня атакувати Харківську область. Станом на ранок 19 травня, протягом минулої доби від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 11 людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріли Харківщини на 19 травня

Вчора о 14:59 РФ скинула авіаційну бомбу на Шевченківський район Харкова — пошкоджено 23 приватних будинки, три автомобілі, три гаражі та лінію електромереж. Внаслідок атаки постраждало шість людей, в тому числі двоє дітей 13 та 16 років.

О 11:00 ворог обстріляв Вовчанськ, внаслідок чого загинула 60-річна жінка та ще троє людей отримали поранення. Пізніше, вже о 13:00, окупанти знову атакували місто — поранено 55-річного чоловіка та пошкоджено приватний будинок.

Також о 13:00 через обстріл села Українське Чугуївського району постраждав 60-річний чоловік. О 13:55 в селі Курилівка Куп’янського району внаслідок російської агресії пошкоджено приватний будинок, газопровід та лінії електропередач.

О 14:00 загарбники атакували село Липці Харківського району — там пошкоджено приватний будинок. Вже о 15:12 відбулося ще одне влучання на околицях Харкова по відкритій території — обійшлося без постраждалих.

О 18:30 росіяни запустили безпілотники по селу Приколотне Куп'янського району — там горів будинок. Майже опівночі окупанти скинули КАБ на село Руські Тишки Харківського району, ніхто не постраждав.

За даними ОВА, правоохоронцям та волонтерам вдалося евакуювати загалом 10314 людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, протягом минулої доби сім населених пунктів Запорізької області знаходилися під ворожим вогнем.

Також ми писали, що вчора росіяни також обстрілювали низку населених пунктів Херсонщини й обласний центр.