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На Харьковщине вчера были слышны взрывы, есть раненные, — ОВА

19 мая 2024 09:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Из-за российских атак на Харьковщину 18 мая были ранены гражданские
Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска продолжают ежедневно атаковать Харьковскую область. По состоянию на утро 19 мая, за прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали не менее 11 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрелы Харьковщины на 19 мая

Вчера в 14:59 РФ сбросила авиационную бомбу на Шевченковский район Харькова — повреждены 23 частных дома, три автомобиля, три гаража и линия электросетей. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе двое детей 13 и 16 лет.

В 11:00 враг обстрелял Волчанск, в результате чего погибла 60-летняя женщина и еще три человека получили ранения. Позже, уже в 13:00, оккупанты снова атаковали город — ранен 55-летний мужчина и поврежден частный дом.

Также в 13:00 из-за обстрела села Украинское Чугуевского района пострадал 60-летний мужчина. В 13:55 в селе Куриловка Купянского района в результате российской агрессии поврежден частный дом, газопровод и линии электропередач.

В 14:00 захватчики атаковали село Липцы Харьковского района — там поврежден частный дом. Уже в 15:12 произошло еще одно попадание в окрестностях Харькова по открытой территории — обошлось без пострадавших.

В 18:30 россияне запустили беспилотники по селу Приколотное Купянского района — там горел дом. Почти в полночь оккупанты сбросили КАБ на село Русские Тишки Харьковского района, никто не пострадал.

По данным ОВА, правоохранителям и волонтерам удалось эвакуировать в общей сложности 10314 человек из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.

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Скриншот сообщения Синегубова
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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, за прошедшие сутки семь населенных пунктов Запорожской области находились под вражеским огнем.

Также мы писали, что вчера россияне обстреливали ряд населенных пунктов Херсонщины и областной центр.

Харьков
беспилотники
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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