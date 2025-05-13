На Харківщині чоловік торгував зброєю через пошту — як його покарав суд

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

У Харківській області ветеран торгував вогнепальною зброєю й надсилав її через пошту. Суд покарав жителя Харківщини й засудив його до 3 років ув'язнення.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду міста Харкова.

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Ветеран торгував вогнепальною зброєю — як його покарав суд

У Харківській області ветеран торгував вогнепальною зброєю через інтернет, і надсилав її поштою. Зазначається, що чоловік намагався збути бойову зброю за 90 тисяч гривень.

За даними судової справи, 56-річний житель селища Рогань Харківського району — ветеран, пенсіонер, раніше судимий за зберігання зброї — знову порушив закон.

У березні 2025 року він домовився через онлайн-форум про продаж бойового пістолета калібру 9 мм за 90 тисяч гривень. Гроші отримав на власну банківську картку.

Після цього обвинувачений приніс комплектуючі до зброї в поштове відділення на майдані Захисників України в Харкові та відправив товар на ім’я замовника.

Експерти підтвердили, що у посилках були бойові деталі до пістолета "Стєчкіна" — затвор, рамка зі стволом, дерев’яний приклад та магазини.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та детально описав обставини злочину.

З огляду на всі вищезазначені факти Шевченківський суд визнав його винним у незаконному зберіганні й збуті вогнепальної зброї. З урахуванням попереднього вироку, чоловіка засудили до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Тернополі двоє чоловіків вчинили підпал військового фургону.

Крім того, у Дніпрі військовослужбовець привласнив собі гроші військової частини й дезертував.