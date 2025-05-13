На Харьковщине мужчина торговал оружием через почту - как его наказал суд

На Харьковщине ветеран торговал оружием через почту — приговор
В Харьковской области ветеран торговал огнестрельным оружием и отправлял его через почту. Суд наказал жителя Харьковщины и приговорил его к 3 годам заключения.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда города Харькова.
Ветеран торговал огнестрельным оружием — как его наказал суд
В Харьковской области ветеран торговал огнестрельным оружием через интернет, и присылал его по почте. Отмечается, что мужчина пытался сбыть боевое оружие за 90 тысяч гривен.
По данным судебного дела, 56-летний житель поселка Рогань Харьковского района — ветеран, пенсионер, ранее судимый за хранение оружия — снова нарушил закон.
В марте 2025 года он договорился через онлайн-форум о продаже боевого пистолета калибра 9 мм за 90 тысяч гривен. Деньги получил на собственную банковскую карточку.
После этого обвиняемый принес комплектующие к оружию в почтовое отделение на площади Защитников Украины в Харькове и отправил товар на имя заказчика.
Эксперты подтвердили, что в посылках были боевые детали к пистолету "Стечкина" — затвор, рамка со стволом, деревянный приклад и магазины.
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и подробно описал обстоятельства преступления.
Учитывая все вышеупомянутые факты Шевченковский суд признал его виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. С учетом предыдущего приговора, мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Напомним, что недавно в Тернополе двое мужчин совершили поджог военного фургона.
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