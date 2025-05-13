На Харьковщине мужчина торговал оружием через почту - как его наказал суд

Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Харьковской области ветеран торговал огнестрельным оружием и отправлял его через почту. Суд наказал жителя Харьковщины и приговорил его к 3 годам заключения.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда города Харькова.

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Ветеран торговал огнестрельным оружием — как его наказал суд

В Харьковской области ветеран торговал огнестрельным оружием через интернет, и присылал его по почте. Отмечается, что мужчина пытался сбыть боевое оружие за 90 тысяч гривен.

По данным судебного дела, 56-летний житель поселка Рогань Харьковского района — ветеран, пенсионер, ранее судимый за хранение оружия — снова нарушил закон.

В марте 2025 года он договорился через онлайн-форум о продаже боевого пистолета калибра 9 мм за 90 тысяч гривен. Деньги получил на собственную банковскую карточку.

После этого обвиняемый принес комплектующие к оружию в почтовое отделение на площади Защитников Украины в Харькове и отправил товар на имя заказчика.

Эксперты подтвердили, что в посылках были боевые детали к пистолету "Стечкина" — затвор, рамка со стволом, деревянный приклад и магазины.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и подробно описал обстоятельства преступления.

Учитывая все вышеупомянутые факты Шевченковский суд признал его виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. С учетом предыдущего приговора, мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напомним, что недавно в Тернополе двое мужчин совершили поджог военного фургона.

Кроме того, в Днепре военнослужащий присвоил себе деньги воинской части и дезертировал.