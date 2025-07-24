РФ скинула бомбу на село на Харківщині — загинула родина

На Харківщині від авіаудару загинула родина — фото наслідків
Російські війська в ніч проти четверга, 24 липня, завдали авіаційного удару по селу Підлиман Харківської області. Внаслідок атаки загинула родина з трьох людей.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Атака на Харківщину
Вночі окупанти скинули авіабомбу на село Підлиман. За попередніми даними, було використано ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та Корекції.
Внаслідок цього пошкоджено домоволодіння, на території спалахнули пожежі. Під завалами будинку знайшли тіла трьох людей: 57-річної жінки, її 58-річного чоловіка та 36-річного сина.
У прокуратурі уточнили, що родина переїхала з села Богуславка Ізюмського району. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
Нагадаємо, у Черкасах внаслідок ракетного удару сім людей постраждали.
А в Одесі після ворожої атаки розгорілися пожежі, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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