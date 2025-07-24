РФ скинула бомбу на село на Харківщині — загинула родина

Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська в ніч проти четверга, 24 липня, завдали авіаційного удару по селу Підлиман Харківської області. Внаслідок атаки загинула родина з трьох людей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Вночі окупанти скинули авіабомбу на село Підлиман. За попередніми даними, було використано ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та Корекції.

Пожежа на місці атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок цього пошкоджено домоволодіння, на території спалахнули пожежі. Під завалами будинку знайшли тіла трьох людей: 57-річної жінки, її 58-річного чоловіка та 36-річного сина.

Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Уламки бомби. Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі уточнили, що родина переїхала з села Богуславка Ізюмського району. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Скриншот допису прокуратурии

Нагадаємо, у Черкасах внаслідок ракетного удару сім людей постраждали.

А в Одесі після ворожої атаки розгорілися пожежі, пошкоджено цивільну інфраструктуру.