Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині від авіаудару загинула родина — фото наслідків

На Харківщині від авіаудару загинула родина — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 10:16
РФ скинула бомбу на село на Харківщині — загинула родина
Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська в ніч проти четверга, 24 липня, завдали авіаційного удару по селу Підлиман Харківської області. Внаслідок атаки загинула родина з трьох людей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на Харківщину

Вночі окупанти скинули авіабомбу на село Підлиман. За попередніми даними, було використано ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та Корекції.

Пожежа на місці удару ФАБ-250 у Харківській області, село Підлиман
Пожежа на місці атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура
Зруйнований будинок у селі Підлиман після авіаудару російських військ
Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок цього пошкоджено домоволодіння, на території спалахнули пожежі. Під завалами будинку знайшли тіла трьох людей: 57-річної жінки, її 58-річного чоловіка та 36-річного сина.

Рятувальники працюють на місці атаки у Підлимані, де загинула родина
Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура
Уламки авіабомби, якою РФ атакувала Підлиман 23 липня
Уламки бомби. Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі уточнили, що родина переїхала з села Богуславка Ізюмського району. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

null
Скриншот допису прокуратурии

Нагадаємо, у Черкасах внаслідок ракетного удару сім людей постраждали.

А в Одесі після ворожої атаки розгорілися пожежі, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Харківська область обстріли війна в Україні атака Авіаудар КАБ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації