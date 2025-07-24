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Главная Харьков На Харьковщине от авиаудара погибла семья — фото последствий

На Харьковщине от авиаудара погибла семья — фото последствий

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Дата публикации 24 июля 2025 10:16
РФ сбросила бомбу на село в Харьковской области - погибла семья
Разрушенный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в ночь на четверг, 24 июля, нанесли авиационный удар по селу Подлиман Харьковской области. В результате атаки погибла семья из трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Атака на Харьковскую область

Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на село Подлиман. По предварительным данным, было использовано ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Пожежа на місці удару ФАБ-250 у Харківській області, село Підлиман
Пожар на месте атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура
Зруйнований будинок у селі Підлиман після авіаудару російських військ
Разрушенный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате этого повреждено домовладение, на территории вспыхнули пожары. Под завалами дома нашли тела трех человек: 57-летней женщины, ее 58-летнего мужа и 36-летнего сына.

Рятувальники працюють на місці атаки у Підлимані, де загинула родина
Разрушенный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура
Уламки авіабомби, якою РФ атакувала Підлиман 23 липня
Обломки бомбы. Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре уточнили, что семья переехала из села Богуславка Изюмского района. Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Черкассах в результате ракетного удара семь человек пострадали.

А в Одессе после вражеской атаки разгорелись пожары, повреждена гражданская инфраструктура.

Харьковская область обстрелы война в Украине атака Авиаудар КАБ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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