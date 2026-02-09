Нічна атака БпЛА на Богодухів — загинули жінка і дитина

Рятувальники на місці прильоту. Фото: ДСНС України

На Харківщині внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників загинули мирні мешканці, серед них — дитина. Удар припав на приватну забудову міста Богодухів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

За попередніми даними, один із безпілотників влучив безпосередньо у житловий будинок. Від вибуху оселя була повністю знищена, після чого спалахнула пожежа. Полум'я охопило площу близько 50 м кв., рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.

Руїни будинку, куди влучив дрон. Фото: ДСНС України

Пошук тіл. Фото: ДСНС України

Під час розбору завалів рятувальні служби виявили тіла двох загиблих — жінки та 10-річного хлопчика. Окрім цього, ще троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, також під ударом цієї ночі, 9 лютого, опинилась Одеса. Відомо, що від атаки загинув чоловік.