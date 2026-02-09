Нічна атака БпЛА на Богодухів — загинули жінка і дитина

На Харківщині від удару дрона загинула жінка з дитиною
На Харківщині внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників загинули мирні мешканці, серед них — дитина. Удар припав на приватну забудову міста Богодухів.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Росія атакували безпілотниками Харківщину
За попередніми даними, один із безпілотників влучив безпосередньо у житловий будинок. Від вибуху оселя була повністю знищена, після чого спалахнула пожежа. Полум'я охопило площу близько 50 м кв., рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.
Під час розбору завалів рятувальні служби виявили тіла двох загиблих — жінки та 10-річного хлопчика. Окрім цього, ще троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога.
Нагадаємо, також під ударом цієї ночі, 9 лютого, опинилась Одеса. Відомо, що від атаки загинув чоловік.
Читайте Новини.LIVE!