Главная Харьков На Харьковщине от удара дрона погибла женщина с ребенком

На Харьковщине от удара дрона погибла женщина с ребенком

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 07:49
Ночная атака БпЛА на Богодухов — погибли женщина и ребенок
Спасатели на месте прилета. Фото: ГСЧС Украины

На Харьковщине в результате ночной атаки российских ударных беспилотников погибли мирные жители, среди них — ребенок. Удар пришелся на частную застройку города Богодухов. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Читайте также:

Россия атаковали беспилотниками Харьковскую область

По предварительным данным, один из беспилотников попал непосредственно в жилой дом. От взрыва дом был полностью уничтожен, после чего вспыхнул пожар. Пламя охватило площадь около 50 м кв., спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Обстріли Богодухів
Руины дома, куда попал дрон. Фото: ГСЧС Украины
Розбір завалів
Поиск тел. Фото: ГСЧС Украины

Во время разбора завалов спасательные службы обнаружили тела двух погибших - женщины и 10-летнего мальчика. Кроме этого, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, также под ударом этой ночью, 9 февраля, оказалась Одесса. Известно, что от атаки погиб мужчина.

смерть дети Харьковская область обстрелы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
