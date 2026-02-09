Ночная атака БпЛА на Богодухов — погибли женщина и ребенок

Спасатели на месте прилета. Фото: ГСЧС Украины

На Харьковщине в результате ночной атаки российских ударных беспилотников погибли мирные жители, среди них — ребенок. Удар пришелся на частную застройку города Богодухов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

Читайте также:

Россия атаковали беспилотниками Харьковскую область

По предварительным данным, один из беспилотников попал непосредственно в жилой дом. От взрыва дом был полностью уничтожен, после чего вспыхнул пожар. Пламя охватило площадь около 50 м кв., спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Руины дома, куда попал дрон. Фото: ГСЧС Украины

Поиск тел. Фото: ГСЧС Украины

Во время разбора завалов спасательные службы обнаружили тела двух погибших - женщины и 10-летнего мальчика. Кроме этого, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, также под ударом этой ночью, 9 февраля, оказалась Одесса. Известно, что от атаки погиб мужчина.

Ваша пробная версия Premium закончилась