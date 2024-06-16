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На Харківщині відкрили мурал на честь Героя України, який загинув під Бахмутом — фото

16 червня 2024 23:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Первомайському створили мурал на честь загиблого Героя України Олега Фадєєнка
Мурал на честь загиблого Героя України Олега Фадєєнка. Фото: ГУР МО України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Первомайському Харківської області з'явився мурал на честь загиблого Героя України Олега Фадєєнка, який мав позивний "Малиш". Первомайський — рідне місто військового. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.  

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У ГУР розповіли, що "Малиш" був командиром групи розвідки спецпідрозділу ГУР МО України Kraken, а згодом очолив розвідвзвод штурмового батальйону 3-ї ОШБр. Він боронив Харків, брав учать у звільненні Харківщини від окупантів, пізніше воював на Бахмутському напрямку. 

"Загинув 2 липня 2023 року внаслідок поранення в бою з окупантами на Бахмутському напрямку.  Нагороджений "Золотою Зіркою" Героя України (посмертно)", — йдеться у дописі ГУР. 

Допис ГУР МОУ про створення муралу на честь загиблого розвідника Олега Фадєєнка
Скриншот Telegram/ГУР МО України


Мурал створено за ініціативи та підтримки бойових побратимів і дружини Олега Фадєєнка. 

Мурал на честь загиблого Героя України Олега Фадєєнка
Мурал на честь загиблого Героя України Олега Фадєєнка. Фото: Instagram/elizaveta.fadeenko

"Твоє рідне місто і люди тебе памʼятають. І будуть памʼятати, бо тільки памʼять про Героїв повинна нести життя в міста, без них, без тебе - ми б нічого не змогли і не зможемо", — написала у своєму Instagram дружина загиблого розвідника Єлизавета Фадєєнко.

Нагадаємо, в Одесі триває робота над перейменуванням вулиць на честь загиблих Героїв. Але міська влада вважає, що слід виважено підходити до питання перейменувань, аби не завдати болю родичам померлих Захисників та Захисниць.

Також ми повідомляли, що 2 червня у Києві сотні людей прийшли на церемонію прощання з полеглою парамедикинею Іриною Цибух. 

Герой України
Харківська область
мурал
загиблі
війна

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