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На Харьковщине открыли мурал в честь Героя Украины, погибшего под Бахмутом — фото

16 июня 2024 23:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Первомайском создали мурал в честь погибшего Героя Украины Олега Фадеенко
Мурал в честь погибшего Героя Украины Олега Фадеенко. Фото: ГУР МО Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Первомайском Харьковской области появился мурал в честь погибшего Героя Украины Олега Фадеенко, у которого был позывной "Малиш". Первомайский – родной город военного.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В ГУР рассказали, что "Малыш" был командиром группы разведки спецподразделения ГУР МО Украины Kraken, а потом возглавил разведвзвод штурмового батальона 3-й ОШБр. Он защищал Харьков, принимал участие в освобождении Харьковщины от оккупантов, позже воевал на Бахмутском направлении.

"Погиб 2 июля 2023 года в результате ранения в бою с оккупантами на Бахмутском направлении. Награжден "Золотой Звездой" Героя Украины (посмертно)", — говорится в сообщении ГУР.

Сообщение ГУР МОУ о создании мурала в честь погибшего разведчика Олега Фадеенко
Скриншот Telegram/ГУР МО Украины


Мурал создан по инициативе и при поддержке боевых побратимов и жены Олега Фадеенко.

Мурал в честь погибшего Героя Украины Олега Фадеенко
Мурал в честь погибшего Героя Украины Олега Фадеенко. Фото: Instagram/elizaveta.fadeenko

"Твой родной город и люди тебя помнят. И будут помнить, потому что только память о Героях должна нести жизнь в города, без них, без тебя — мы бы ничего не смогли и не сможем", — написала в своем Instagram жена погибшего разведчика Елизавета Фадеенко.

Напомним, в Одессе продолжается работа по переименованию улиц в честь погибших Героев. Но городские власти считают, что следует взвешенно подходить к вопросу переименований, чтобы не причинить боль родственникам умерших Защитников и Защитниц.

Также мы сообщали, что 2 июня в Киеве сотни людей пришли на церемонию прощания с погибшей парамедиком Ириной Цыбух.

Герой Украины
Харьковская область
мурал
погибшие
война

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