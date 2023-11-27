На Харківщині відновили електропостачання у більшості знеструмлених будинків

Відновлення подачі електроенергії. Фото: ДСНС

У Харківській області фахівці відновлюють електропостачання у будинках споживачів, що були знеструмлені внаслідок негоди. Наразі більшість з них вже були заживлені до електромережі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Фахівці "Харківобленерго" відновили електропостачання більшості споживачів, чиї будинки були знеструмлені через негоду", — йдеться у повідомленні.

Так, без електропостачання наразі залишаються три населені пункти Чугуївського району: Борова, Гусина Поляна та Петрищеве. Загалом без електроенергії 620 домоволодінь.

"Роботи над якнайшвидшим повним відновленням електропостачання тривають", — додав Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубов

Нагадаємо, що в Україні вирує негода, внаслідок якої в деяких регіонах зникло електро- водо- та теплопостачання. Крім того, на дорогах фіксують незліченну кількість аварій. До ліквідації наслідків негоди МВС залучило близько 6 тис. працівників.

Крім того, через негоду в Україні знеструмлено 2 046 населених пунктів. Крім того, росіяни атакували вночі ТЕС у східному регіоні.