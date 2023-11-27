В Харьковской области возобновили электроснабжение в большинстве обесточенных домов

Возобновление подачи электроэнергии. Фото: ГСЧС

В Харьковской области специалисты возобновляют электроснабжение в домах потребителей, обесточенных в результате непогоды. Сейчас большинство из них уже были запитаны в электросеть.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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"Специалисты "Харьковоблэнерго" возобновили электроснабжение большинства потребителей, чьи дома были обесточены из-за непогоды", — говорится в сообщении.

Так, без электроснабжения остаются три населенных пункта Чугуевского района: Боровая, Гусина Поляна и Петрищево. В общей сложности без электроэнергии 620 домовладений.

"Работы над скорейшим полным восстановлением электроснабжения продолжаются", — добавил Синегубов.

Скриншот поста Синегубов

Напомним, что в Украине бурлит ненастье, в результате которого в некоторых регионах исчезло электро- и теплоснабжение. Кроме того, на дорогах фиксируют несметное количество аварий. К ликвидации последствий непогоды МВД привлекло около 6 тыс. работников.

Кроме того, из-за непогоды в Украине обесточено 2046 населенных пунктов. Кроме того, россияне атаковали ночью ТЭС в восточном регионе.