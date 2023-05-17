На Харківщині відновили ЛЕП, яка не працювала з початку бойових дій

Енергетик відновлює роботу ЛЕП. Фото: Pixabay/bou_dee

У Харківській області енергетики відновили 12-кілометрову лінію електропередач, яка не працювала з початку повномасштабної війни. Для цього саперам довелося знешкодити понад тисячу російських мін.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Читайте також:

Відновлення інфраструктури

Українські енергетики продовжують ремонтувати та відновлювати інфраструктуру там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Так, у Харківській області була відновлена лінія електропередач довжиною 12 кілометрів.

Ця лінія не працювала з початку бойових дій.

Небезпека для енергетиків

Головною проблемою було замінування території, через це працівники енергетичної галузі довгий час не могли дістатися до пошкодженої лінії.

Саперні підрозділи під час розмінування території виявили і знешкодили понад тисячу протитанкових та протипіхотних мін.

Нагадаємо, тиждень тому російські окупаційні війська під час артилерійського обстрілу пошкодили одну з будівель АТ "Харківобленерго" в Харківській області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства провели обстеження пошкодженої будівлі.