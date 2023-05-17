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В Харьковской области восстановили ЛЭП, которая не работала с начала боевых действий

17 мая 2023 12:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Харьковской области восстановили ЛЭП, которая не работала с начала боевых действий
Энергетик возобновляет работу ЛЭП. Фото: Pixabay/bou_dee
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Харьковской области энергетики возобновили 12-километровую линию электропередач, не работавшую с начала полномасштабной войны. Для этого саперам пришлось обезвредить более тысячи российских мин.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Восстановление инфраструктуры

Украинские энергетики продолжают ремонтировать и восстанавливать инфраструктуру там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Так, в Харьковской области была восстановлена линия электропередач протяженностью 12 километров.

Эта линия не работала с начала боевых действий.

Опасность для энергетиков

Главной проблемой было заминирование территории, поэтому работники энергетической отрасли долгое время не могли добраться до поврежденной линии.

Саперные подразделения при разминировании территории обнаружили и обезвредили более тысячи противотанковых и противопехотных мин.

Напомним, неделю назад российские оккупационные войска во время артиллерийских обстрелов повредили одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в Харьковской области. Погибших и пострадавших в персонале нет. Спасатели и представители предприятия провели обследование поврежденного здания.

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