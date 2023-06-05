На Харківщині виявили і знешкодили одну із найнебезпечніших російських бомб

На місці ліквідації російської авіабомби. Фото: Національна поліція

У Куп’янському районі вибухотехніки знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500. Це один із найнебезпечніших боєприпасів, які використовує під час війни окупаційна армія.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Авіабомба на полі

У Куп’янському районі Харківської області місцеві мешканці під час сільськогосподарських робіт знайшли на полі поблизу одного із населених пунктів району російську авіабомбу ФАБ-500.

"Це один із найнебезпечніших боєприпасів, які є на озброєнні в російській армії. Авіабомба містила в собі 300 кілограмів вибухівки. Коли вона вибухає, то залишає після себе вирву глибиною 5 метрів та діаметром 30 метрів", — розповів начальник Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України Володимир Хоменко.

Успішне знешкодження

На місце виявлення бомби приїхала зведена група вибухотехніків, до складу якої входили працівники із Закарпатської, Кіровоградської та Луганської областей.

Спочатку фахівці демонтували підривач авіабомби, чим дозволили вивезти її з поля до спеціально підготовленого місця.

Там небезпечний боєприпас знищили.

Нагадаємо, що у березні таку ж авіабомбу ФАБ-500 знайшли у одному з будинків в самому Харкові. Там боєприпас теж не розірвався.