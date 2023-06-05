В Харьковской области обнаружили и обезвредили одну из самых опасных российских бомб

На месте ликвидации российской авиабомбы. Фото: Национальная полиция

В Купянском районе взрывотехники обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500. Это один из самых опасных боеприпасов, используемых во время войны оккупационной армией.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Авиабомба на поле

В Купянском районе Харьковской области местные жители во время сельскохозяйственных работ обнаружили на поле вблизи одного из населенных пунктов района российскую авиабомбу ФАБ-500.

"Это один из самых опасных боеприпасов, которые есть на вооружении в российской армии. Авиабомба содержала в себе 300 килограммов взрывчатки. Когда она взрывается, оставляет после себя воронку глубиной 5 метров и диаметром 30 метров", — рассказал начальник Управления Нацполиии Украины Владимир Хоменко.

Успешное обезвреживание

На место обнаружения бомбы приехала сводная группа взрывотехников, в состав которой входили работники Закарпатской, Кировоградской и Луганской областей.

Сначала специалисты демонтировали взрыватель авиабомбы, чем позволили вывезти ее с поля в специально подготовленное место.

Там опасный боеприпас был уничтожен.

Напомним, что в марте такую же авиабомбу ФАБ-500 обнаружили в одном из домов в самом Харькове. Там боеприпас тоже не разорвался.