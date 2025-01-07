Випадок пташиного грипу підтверджено на Харківщині

Дезінфекційні заходи в Харківській області. Фото: Держпродспоживслужби в Харківській області

У селі Надеждине Близнюківської громади Харківської області у вівторок, 7 січня, було виявлено випадок високопатогенного грипу птиці серед домашніх курей. За інформацією Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області, у біологічному матеріалі, відібраному в місцевому селянському господарстві, виявлено РНК вірусу грипу А субтипу H5.

Про це повідомила пресслужба Держпроспоживслужби у Харківській області у вівторок, 7 січня.

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Районна надзвичайна протиепізоотична комісія затвердила перелік заходів щодо ліквідації осередку хвороби та недопущення її поширення. Епізоотичний осередок визначено в межах села Надеждине.

Спалення заражених птахів. Фото: Держпродспоживслужба в Харківській області

До буферної зони радіусом 3 км включено село Настасівка, а зона спостереження охоплює територію радіусом 10 км, куди входять населені пункти Близнюківської та Лозівської громад. Йдеться про такі села: Привілля, Новотроїцьке, Богданівка, Морокіне, Новонадеждине, Плахтіївка, Валер’яновка, Серафимівка, Острівка, Дунине, Садове, Вільне Друге, с-ще Близнюки, Миролюбівка, Рудаєве, Шевченкове Перше, Верхове, Городнє, Братолюбівка.

Дезінфекція причепа після відвантаження птиці в могильник. Фото: Держпродспоживслужба в Харківській області

Чим небезпечний пташиний грип

Захворювання є надзвичайно небезпечним для свійських птахів через високу летальність, яка досягає 100%. Інфекція швидко поширюється і викликає значні економічні збитки, адже лікування грипу птиці наразі не розроблено. Фахівці наголошують, що хвороба також може передаватися людям.

Як захиститися від пташиного грипу

Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області закликає жителів дотримуватись суворих правил біобезпеки.

Для попередження занесення інфекції рекомендовано регулярно проводити огляд свійської птиці, уникати її контакту з дикими птахами, ретельно дезінфікувати приміщення та використовувати термічно оброблений корм.

Забій птиці для продажу дозволяється лише на спеціалізованих підприємствах. У разі виявлення підозрілих симптомів або масової загибелі тварин слід негайно повідомити ветеринарну службу, ізолювати хвору птицю та суворо дотримуватися правил гігієни.

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