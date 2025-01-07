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На Харьковщине выявлена вспышка гриппа птицы

7 января 2025 14:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Случай птичьего гриппа подтвержден на Харьковщине
Дезинфекционные мероприятия в Харьковской области. Фото: Госпродпотребслужбы в Харьковской области
Анастасия Постоенко - Редактор

В селе Надеждино Близнюковской громады Харьковской области во вторник, 7 января, был выявлен случай высокопатогенного гриппа птицы среди домашних кур. По информации Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области, в биологическом материале, отобранном в местном крестьянском хозяйстве, обнаружено РНК вируса гриппа А субтипа H5.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в Харьковской области во вторник, 7 января.

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Районная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия утвердила перечень мероприятий по ликвидации очага болезни и недопущения ее распространения. Эпизоотический очаг определен в пределах села Надеждино.

Птичий грипп в Харьковской области
Сжигание зараженных птиц. Фото: Госпродпотребслужба в Харьковской области

В буферную зону радиусом 3 км включено село Настасовка, а зона наблюдения охватывает территорию радиусом 10 км, куда входят населенные пункты Близнюковской и Лозовской громад. Речь идет о таких селах: Приволье, Новотроицкое, Богдановка, Морокино, Новонадеждино, Плахтиевка, Валерьяновка, Серафимовка, Островка, Дунино, Садовое, Вольное Второе, с-ще Близнюки, Миролюбовка, Рудаево, Шевченково Первое, Верхове, Огородное, Братолюбовка.

Птичий грипп в Харьковской области
Дезинфекция прицепа после отгрузки птицы в могильник. Фото: Госпродпотребслужба в Харьковской области

Чем опасен птичий грипп

Заболевание является чрезвычайно опасным для домашних птиц из-за высокой летальности, которая достигает 100%. Инфекция быстро распространяется и вызывает значительные экономические убытки, ведь лечение гриппа птицы пока не разработано. Специалисты отмечают, что болезнь также может передаваться людям.

Как защититься от птичьего гриппа

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области призывает жителей придерживаться строгих правил биобезопасности.

Для предупреждения занесения инфекции рекомендуется регулярно проводить осмотр домашней птицы, избегать ее контакта с дикими птицами, тщательно дезинфицировать помещения и использовать термически обработанный корм.

Забой птицы для продажи разрешается только на специализированных предприятиях. В случае выявления подозрительных симптомов или массовой гибели животных следует немедленно сообщить в ветеринарную службу, изолировать больную птицу и строго соблюдать правила гигиены.

Напомним, тем временем в Китае активно распространяется новый вирус, который очень похож на COVID-19. Больницы там уже переполнены больными.

Таже случай инфицирования загадочным китайским вирусом HMPV подтвердили в Казахстане.

болезнь птицы Харьковская область грипп заболевания птичий грипп

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