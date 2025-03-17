У Харківській області заступник командира крав пальне у військовій частині — його затримало ДБР

На Харківщині військовий крав пальне — що йому загрожує
У Харківській області заступник командира однієї з військових частин організував незаконну схему продажу пального, яке було призначене для оборонних дій. Обвинувальний акт уже передано до суду.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у понеділок, 17 березня.
Деталі справи
У матеріалах слідства вказано, що посадовець розпочав свої махінації ще під час служби в Миколаївській області, а після передислокації підрозділу на Харківщину продовжив незаконну діяльність.
"Протягом 2023-2024 років посадовець підробляв документацію щодо обсягів використання пального, завищуючи показники витрати, а залишок пального продавав. Зливати та вивозити пальне посадовець примушував підлеглих", — йдеться у повідомленні.
У ДБР додали, що сума завданих державі збитків сягає майже мільйона гривень. Йдеться лише про задокументовані випадки.
У вересні 2024 року офіцера затримали під час отримання чергової грошової винагороди за продане пальне.
Що загрожує
Чоловіка відсторонили від посади та висунули звинувачення у викраденні та привласненні військового майна, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
Раніше ДБР викрило посадовця військової частини з Києва, який теж крав пальне.
Також ми писали, що на Дніпропетровщині затримали заступника командира однієї з військових частин — він викрав прилади нічного бачення.
Читайте Новини.LIVE!