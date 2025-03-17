В Харьковской области заместитель командира воровал топливо в воинской части — его задержало ГБР

Следственные действия. Фото: ГБР

В Харьковской области заместитель командира одной из воинских частей организовал незаконную схему продажи топлива, которое было предназначено для оборонных действий. Обвинительный акт уже передан в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в понедельник, 17 марта.

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Детали дела

В материалах следствия указано, что чиновник начал свои махинации еще во время службы в Николаевской области, а после передислокации подразделения в Харьковскую область продолжил незаконную деятельность.

"В течение 2023-2024 годов чиновник подделывал документацию по объемам использования горючего, завышая показатели расхода, а остаток горючего продавал. Сливать и вывозить топливо чиновник заставлял подчиненных", — говорится в сообщении.

Задержанный военный. Фото: ГБР

В ГБР добавили, что сумма нанесенного государству ущерба достигает почти миллиона гривен. Речь идет только о задокументированных случаях.

В сентябре 2024 года офицера задержали во время получения очередного денежного вознаграждения за проданное топливо.

Доказательства преступления. Фото: ГБР

Что грозит

Мужчину отстранили от должности и предъявили обвинение в похищении и присвоении военного имущества, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее ГБР разоблачило чиновника воинской части из Киева, который тоже воровал топливо.

Также мы писали, что на Днепропетровщине задержали заместителя командира одной из воинских частей — он похитил приборы ночного видения.