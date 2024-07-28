Під Харковом на Новій пошти затримали військового при отриманні посилки з наркотиками

Засідання суду. Фото ілюстративне: nsj.gov.ua

У селищі Циркуни Харківської області солдат однієї з військових частин придбав через Інтернет психотропну речовину PVP. Під час отримання посилки з наркотиками на "Новій пошті" військовослужбовця затримали. Рішення суду — штрафу у 34 тис. гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На Харківщині солдат однієї з військових частин придбав через месенджер Telegram особливо небезпечну психотропну речовину PVP. При отриманні посилки з наркотиком у відділенні "Нової пошти" в селищі Циркуни під Харковом військовослужбовця затримали.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого у даному кримінальному провадженні не обирався.

Обставини справи. Фото: скриншот

Рішення суду

Військовослужбовця визнали винним у зберіганні наркотичного засобу без мети збуту. Суд призначив штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34 тис. гривень. Також військовий має сплатити процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта для проведення судової експертизи у розмірі 2 271 гривня.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні ліквідували наймасштабнішу мережу наркодилерів, які щомісяця продавали через інтернет препаратів на 10 млн гривень. Спецоперації пройшли в дев'яти областях України, затримано 14 підозрюваних в торгівлі наркотиками.

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