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На Харківщині військовий отримав наркотики у посилці на Новій пошті — що вирішив суд

28 липня 2024 11:35
Галина Шподарева - редактор
Під Харковом на Новій пошти затримали військового при отриманні посилки з наркотиками
Засідання суду. Фото ілюстративне: nsj.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

У селищі Циркуни Харківської області солдат однієї з військових частин придбав через Інтернет психотропну речовину PVP. Під час отримання посилки з наркотиками на "Новій пошті" військовослужбовця затримали. Рішення суду — штрафу у 34 тис. гривень. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

На Харківщині солдат однієї з військових частин придбав через месенджер Telegram особливо небезпечну психотропну речовину PVP. При отриманні посилки з наркотиком у відділенні "Нової пошти" в селищі Циркуни під Харковом військовослужбовця затримали. 

Запобіжний захід відносно обвинуваченого у даному кримінальному провадженні не обирався.

На Харківщині військовий отримав наркотики у посилці на Новій пошті — що вирішив суд - фото 1
Обставини справи. Фото: скриншот

Рішення суду

Військовослужбовця визнали винним у зберіганні наркотичного засобу без мети збуту. Суд призначив штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34 тис. гривень. Також військовий має сплатити процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта для проведення судової експертизи у розмірі 2 271 гривня.

На Харківщині військовий отримав наркотики у посилці на Новій пошті — що вирішив суд - фото 2
Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні ліквідували наймасштабнішу мережу наркодилерів, які щомісяця продавали через інтернет препаратів на 10 млн гривень. Спецоперації пройшли в дев'яти областях України, затримано 14 підозрюваних в торгівлі наркотиками.

Також ми повідомляли, що житель Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. Сарненський районний суд Рівненської області покарав злочинця, який привласнив зібрані кошти на суму близька 1 500 грн.  

Раніше Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін.

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