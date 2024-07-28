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В Харьковской области военный получил наркотики в посылке на Новой почте — что решил суд

28 июля 2024 11:35
Галина Шподарева - редактор
Под Харьковом на Новой почте задержан военный при получении посылки с наркотиками
Заседание суда. Фото иллюстративное: nsj.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

В поселке Циркуны Харьковской области солдат одной из воинских частей приобрел через Интернет психотропное вещество PVP. При получении посылки с наркотиками на "Новой почте" военнослужащего задержали. Решение суда – штраф в 34 тыс. гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Харьковской области солдат одной из воинских частей приобрел через мессенджер Telegram особо опасное психотропное вещество PVP. При получении посылки с наркотиком в отделении "Новой почты" в поселке Циркуны под Харьковом военнослужащего задержали. 

Мера пресечения в отношении обвиняемого в данном уголовном производстве не избиралась.

В Харьковской области военный получил наркотики в посылке на Новой почте — что решил суд - фото 1
Обстоятельства дела. Фото: скриншот

Решение суда

Военнослужащий признан виновным в хранении наркотического средства без цели сбыта. Суд назначил штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 34 тыс. гривен. Также военный должен оплатить процессуальные расходы, связанные с привлечением эксперта для проведения судебной экспертизы в размере 2271 гривна.

В Харьковской области военный получил наркотики в посылке на Новой почте — что решил суд - фото 2
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Украине ликвидировали самую масштабную сеть наркодилеров, которые ежемесячно продавали через интернет препаратов на 10 млн гривен. Спецоперации прошли в девяти областях Украины, задержаны 14 подозреваемых в торговле наркотиками.

Также мы сообщали, что житель Ровенщины, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства на сумму около 1 500 грн.

Ранее Тисменицкий районный суд вынес приговор уроженке России, которая занималась проституцией и сбывала наркотики. Женщине назначили испытательный срок.

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