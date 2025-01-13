У Харківській області військового оголосили у СЗЧ — він отримав п'ять років

Військовий у наручниках. Фото: "Громадське радіо"

У Харківській області військовослужбовець Збройних сил України самовільно залишив розташування своєї військової частини та не повернувся на місце служби вчасно. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Матеріали цієї справи зберігаються в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що військовослужбовець самовільно залишив розташування своєї військової частини. Фактично чоловік незаконно перебував поза межами місця проходження служби та проводив час на власний розсуд.

Під час з'ясування всіх обставин справи обвинувачуваний свою провину визнав лише частково. Він пояснив, що бійцям його підрозділу і йому самому в усній формі було надано дозвіл покинути розташування частини. Потім військовому повідомили, що його оголошено в СЗЧ, оскільки він проігнорував СМС від командування про необхідність повернутися на місце служби.

По факту цієї справи командиром частини було призначено службове розслідування. Також було підготовлено документи про відкриття кримінальної справи.

Що вирішив суд

Враховуючи всі обставини справи, суд призначив обвинувачуваному покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Судове рішення може бути оскаржене в апеляційному суді. Якщо це станеться, то вирок стає дійсним у разі відхилення апеляції.

Раніше командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор" висловився про випадки самовільного залишення частини. Він висловив думку, що інколи це не втрата для війська, а навіть полегшення.

Також командир роти 155-ї окремої механізованої бригади самовільно покинув частину та підбурив до цього своїх підлеглих. Зловмисника затримали на території Рівненської області.