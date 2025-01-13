В Харьковской области военного объявили в СЗЧ - он получил пять лет

Военный в наручниках. Фото: "Громадське радіо"

В Харьковской области военнослужащий Вооруженных сил Украины самовольно оставил ротацию своей воинской части и не вернулся на место службы вовремя. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Материалы этого дела хранятся в Едином реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что военнослужащий самовольно покинул расположение своей воинской части. Фактически, мужчина незаконно находился за пределами места прохождения службы и проводил время по своему усмотрению.

При выяснении всех обстоятельств дела обвиняемый свою вину признал лишь частично. Он объяснил, что бойцам его подразделения и ему самому в устной форме было предоставлено разрешение покинуть расположение части. Затем военном сообщили, что он объявлен в СОЧ, поскольку он проигнорировал СМС от командования о необходимости вернуться на место службы.

По факту этого дела командиром части было назначено служебное расследование. Также были подготовлены документы об возбуждении уголовного дела.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Судебное решение может быть обжаловано в апелляционном суде. Если это произойдет, приговор становится действительным в случае отклонения апелляции.

Ранее командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор" высказался о случаях самовольного ухода из части. Он высказал мнение, что иногда это не потеря для войск, а даже облегчение.

Также командир роты 155-й отдельной механизированной бригады самовольно покинул часть и подбурил своих подчиненных. Злоумышленник был задержан на территории Ровенской области.