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На Харківщині викрили 61-річну колаборантку, яка працювала при окупантах у Куп'янську

17 квітня 2024 12:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині викрили 61-річну колаборантку, яка працювала при окупантах у Куп'янську
Затримання зрадниці. Фото: Харківська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині викрили 61-річну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами, коли ті захопили Куп'янськ. Після деокупації зрадниця зайняла нейтральну позицію. Їй наразі повідомили про підозру

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. 

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Що відомо про колабораційну діяльність жінки

Зазначається, що у червні 2022 року жінка свідомо пішла на співпрацю з ворогом. Зокрема, зайняла посаду "и.о. специалиста сектора документационного обеспечения управления труда и социальной политики ВГА Купянского района Харьковской области". 

У її обов'язки входило: реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, а також ведення журналу. Також фігурантка виконувала й інші доручення "верхівки". 

Вже після деокупації регіону жінка вирішила залишитися у місті, зайнявши нейтральну політичну позицію. 

"Проте правоохоронці викрили колаборантку", — йдеться у повідомленні. 

Наразі зрадниці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Колаборант на Харківщині
Скриншот повідомлення

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром.

Додамо, СБУ викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста".

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