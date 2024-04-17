На Харьковщине разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая работала при оккупантах в Купянске

Задержание предательницы. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, когда те захватили Купьянск. После деоккупации предательница заняла нейтральную позицию. Ей сообщили о подозрении.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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Что известно о коллаборационной деятельности женщины

В июне 2022 года женщина сознательно пошла на сотрудничество с врагом. В частности, заняла должность "и.о. специалиста сектора документационного обеспечения управления и социальной политики ВГА Купянского района Харьковской области".

В ее обязанности входила регистрация входящей и исходящей корреспонденции, а также ведение журнала. Также фигурантка выполняла и другие поручения "верхушки".

После деоккупации региона женщина решила остаться в городе, заняв нейтральную политическую позицию.

"Однако правоохранители разоблачили коллаборантку", — говорится в сообщении.

Сейчас предательнице сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Скриншот сообщения

Напомним, СБУ объявила подозрение коллаборанту, воевавшему против украинцев под Соледаром.

Добавим, СБУ разоблачила и задержала российского агента, который приводил российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".