На Харківщині викрили чорних лісорубів, які "нарубали" на мільйон гривень

Незаконно вирублена деревина. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру трьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев. Сума завданої шкоди становить майже 1,1 млн грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

За даними слідства, у жовтні 2022 року мешканець смт Шевченкове Куп’янського району вирішив заробляти на життя незаконним способом. План зловмисника полягав у здійсненні порубки дерев у лісових насадженнях на території району та подальшому збуті деревини іншим особам. До протиправної діяльності організатор залучив ще двох своїх знайомих.

"У період з жовтня по грудень минулого року чорні лісоруби систематично, не маючи спеціальних дозволів, за допомогою бензопил вирубували сироростучі дерева у захисній лісосмузі біля с. Борівське. Розпиляну деревину зловмисники вантажили в автомобілі, на яких і доставляли її покупцям, за що отримували грошову винагороду", — пишуть правоохоронці.

Загалом підозрювані встигли зрубати близько 600 дерев. Сума завданої шкоди становить майже 1,1 млн грн.

Правоохоронці вилучають знаряддя злочину. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Відкрито кримінальну справу за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, що на Одещині чоловік знищував заповідну зону. У Білгород-Дністровському районі поліцейські вдруге викрили 47-річного жителя у незаконній порубці дерев.

Також ми розповідали, що на Закарпатті двох керівників лісових масивів підозрюють в незаконній вирубці лісу. Загальна сума збитків становить понад 3,5 млн гривень.