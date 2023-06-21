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На Харківщині викрили чорних лісорубів, які "нарубали" на мільйон гривень

21 червня 2023 13:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині викрили чорних лісорубів, які "нарубали" на мільйон гривень
Незаконно вирублена деревина. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру трьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев. Сума завданої шкоди становить майже 1,1 млн грн. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства 

За даними слідства, у жовтні 2022 року мешканець смт Шевченкове Куп’янського району вирішив заробляти на життя незаконним способом. План зловмисника полягав у здійсненні порубки дерев у лісових насадженнях на території району та подальшому збуті деревини іншим особам. До протиправної діяльності організатор залучив ще двох своїх знайомих. 

"У період з жовтня по грудень минулого року чорні лісоруби систематично, не маючи спеціальних дозволів, за допомогою бензопил вирубували сироростучі дерева у захисній лісосмузі біля с. Борівське. Розпиляну деревину зловмисники вантажили в автомобілі, на яких і доставляли її покупцям, за що отримували грошову винагороду", — пишуть правоохоронці. 

Загалом підозрювані встигли зрубати близько 600 дерев. Сума завданої шкоди становить майже 1,1 млн грн. 

Правоохоронці вилучають знаряддя злочину. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Відкрито кримінальну справу за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. 

Нагадаємо, що на Одещині чоловік знищував заповідну зону. У Білгород-Дністровському районі поліцейські вдруге викрили 47-річного жителя у незаконній порубці дерев. 

Також ми розповідали, що на Закарпатті двох керівників лісових масивів підозрюють в незаконній вирубці лісу. Загальна сума збитків становить понад 3,5 млн гривень. 

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