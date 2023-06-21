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В Харьковской области разоблачили черных лесорубов, которые "нарубили" на миллион гривен

21 июня 2023 13:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области разоблачили черных лесорубов, которые "нарубили" на миллион гривен
Незаконно вырубленная древесина. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении трем мужчинам по факту незаконной порубки деревьев . Сумма причиненного ущерба составляет почти 1,1 млн грн.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы следствия

По данным следствия, в октябре 2022 года житель пгт Шевченково Купянского района решил зарабатывать на жизнь незаконным способом. План злоумышленника заключался в порубке деревьев в лесных насаждениях на территории района и последующем сбыте древесины другим лицам. К противоправной деятельности организатор привлек еще двух своих знакомых.

"В период с октября по декабрь прошлого года черные лесорубы систематически, не имея специальных разрешений, с помощью бензопил вырубали сырорастущие деревья в защитной лесополосе возле с. Боровское. Распиленную древесину злоумышленники грузили в автомобили, на которых и доставляли ее покупателям, за что получали денежную вознаграждение", — пишут правоохранители.

Всего подозреваемые успели срубить около 600 деревьев. Сумма причиненного ущерба составляет почти 1,1 млн грн.

Правоохранители изымают орудие преступления. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленных деревьев, повлекших тяжкие последствия, совершенные повторно организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Напомним, что в Одесской области мужчина уничтожал заповедную зону. В Белгород-Днестровском районе полицейские разоблачили 47-летнего жителя в незаконной порубке деревьев.

Также мы рассказывали, что в Закарпатье двух руководителей лесных массивов подозревают в незаконной вырубке леса. Общая сумма ущерба составляет более 3,5 млн. гривен.

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