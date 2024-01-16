На Харківщині викрили "чорного лісоруба", який вирубав дерев на 250 тис. грн

Ділянка вирізаного лісу. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині викрили чоловіка, який організував незаконну вирубку дерев у Лозівській громаді. Сума збитків становила майже 250 тисяч гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Чоловік організував незаконну вирубку лісів

Повідомляється, що лісорубом виявився 57-річний чоловік. Він організував незаконну вирубку дерев на території села Мальцівське. Зокрема, фігурант переконав своїх знайомих у тому, що має дозвіл на вирубку, втім насправді таких документів у нього не було.

Таким чином, упродовж вересня-жовтня 2023 року угруповання вирубало понад 80 кленів. У подальшому зрубану деревину організатор продавав.

Яка доля чекає на лісоруба

Повідомляється, що сума збитків становить майже 250 тисяч гривень. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Вирубані дерева. Фото: Харківська обласна прокуратура

Інформація про вирубку дерев. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили браконьєрів, які займалися незаконною вирубкою лісових насаджень. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої групи.

Також ми писали, що житель Одеської області сплатить державі майже 70 тисяч штрафу за незаконну порубку лісу. Дерева він зрубав на території "Тузлівських лиманів".