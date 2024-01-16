В Харьковской области разоблачили "черного лесоруба", который вырубил деревьев на 250 тыс. грн

Участок вырезанного леса. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области разоблачили мужчину, который организовал незаконную вырубку деревьев в Лозовской громаде. Сумма ущерба составила почти 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Мужчина организовал незаконную вырубку лесов

Сообщается, что лесорубом оказался 57-летний мужчина. Он организовал незаконную вырубку деревьев на территории села Мальцовское. В частности, фигурант убедил своих знакомых в том, что имеет разрешение на вырубку, впрочем на самом деле таких документов у него не было.

Таким образом, в течение сентября-октября 2023 года группировка вырубила более 80 кленов. В дальнейшем срубленную древесину организатор продавал.

Какая судьба ждет лесоруба

Сообщается, что сумма ущерба составила около 250 тысяч гривен. Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

Вырубленные деревья. Фото: Харьковская областная прокуратура

Информация о вырубке деревьев. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.

Также мы писали, что житель Одесской области уплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную порубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".