В Харьковской области разоблачили "черного лесоруба", который вырубил деревьев на 250 тыс. грн
В Харьковской области разоблачили мужчину, который организовал незаконную вырубку деревьев в Лозовской громаде. Сумма ущерба составила почти 250 тысяч гривен.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Мужчина организовал незаконную вырубку лесов
Сообщается, что лесорубом оказался 57-летний мужчина. Он организовал незаконную вырубку деревьев на территории села Мальцовское. В частности, фигурант убедил своих знакомых в том, что имеет разрешение на вырубку, впрочем на самом деле таких документов у него не было.
Таким образом, в течение сентября-октября 2023 года группировка вырубила более 80 кленов. В дальнейшем срубленную древесину организатор продавал.
Какая судьба ждет лесоруба
Сообщается, что сумма ущерба составила около 250 тысяч гривен. Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.
Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.
Также мы писали, что житель Одесской области уплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную порубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".
Читайте Новини.LIVE!