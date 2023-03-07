На Харківщині викрили колаборанта, який організував роботу АЗС за російськими правилами
Служба безпеки України викрила чергового колаборанта у Харківській області. Слідство встановило, що зрадник перепрограмував АЗС, яка належала його підприємству, щоб працювати за російськими правилами.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Колаборант у Куп’янську
Харківська обласна прокуратура оголосила підозру 45-річному місцевому жителю за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Підозра була оголошена заочно.
Робота на росіян
Слідство встановило, що майстер українського державного підприємства АТ "Укргазвидобування" після окупації регіону пішов на співпрацю із росіянами.
Він налагодив процес роботи автозаправної станції, яка належить акціонерному товариству, за російськими правилами.
Зокрема, колаборант перепрограмував комп’ютерне обладнання та встановив касовий апарат для ведення господарської діяльності з продажу палива.
Нагадаємо, у лютому в ході контрдиверсійних заходів на півдні України Служба безпеки викрила агента фсб. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Миколаївської області.
Фото: Харківська обласна прокуратура