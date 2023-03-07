В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам

Работник "Укргаздобычи" наладил работу АЗС по российским правилам

Служба безопасности Украины разоблачила дежурного коллаборанта в Харьковской области. Следствие установило, что предатель перепрограммировал принадлежащую его предприятию АЗС, чтобы работать по российским правилам.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Коллаборант в Купянске

Харьковская областная прокуратура объявила подозрение 45-летнему местному жителю по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Подозрение было объявлено заочно.

Работа на россиян

Следствие установило, что мастер украинского государственного предприятия АО "Укргаздобыча" после оккупации региона пошел на сотрудничество с россиянами.

Он наладил процесс работы автозаправочной станции, принадлежащей акционерному обществу, по российским правилам.

В частности, коллаборант перепрограммировал компьютерное оборудование и установил кассовый аппарат для хозяйственной деятельности по продаже топлива.

Напомним, в феврале в ходе контрдиверсионных мер на юге Украины Служба безопасности разоблачила агента ФСБ. Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Николаевской области.

Фото: Харьковская областная прокуратура