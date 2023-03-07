В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам
Служба безопасности Украины разоблачила дежурного коллаборанта в Харьковской области. Следствие установило, что предатель перепрограммировал принадлежащую его предприятию АЗС, чтобы работать по российским правилам.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
-
Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
-
Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута
-
В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры
-
Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС
-
Во Львовской области заработает еще одно военное заведение
-
Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
-
На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак
-
Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
-
В Харькове более чем через год включат уличные фонари
-
США и ЕС могут ввести санкции против алмазной индустрии рф
Коллаборант в Купянске
Харьковская областная прокуратура объявила подозрение 45-летнему местному жителю по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Подозрение было объявлено заочно.
Работа на россиян
Следствие установило, что мастер украинского государственного предприятия АО "Укргаздобыча" после оккупации региона пошел на сотрудничество с россиянами.
Он наладил процесс работы автозаправочной станции, принадлежащей акционерному обществу, по российским правилам.
В частности, коллаборант перепрограммировал компьютерное оборудование и установил кассовый аппарат для хозяйственной деятельности по продаже топлива.
Напомним, в феврале в ходе контрдиверсионных мер на юге Украины Служба безопасности разоблачила агента ФСБ. Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Николаевской области.
Фото: Харьковская областная прокуратура