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На Харківщині викрили колаборантку, яка допомагала окупантам у Куп'янську

28 березня 2023 12:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Затримання колаборантки
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокуратура Куп'янського округу Харківської області порушила кримінальну справу стосовно 38-річної жінки, яку підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Правоохоронні органи виявили її як поплічницю окупаційної влади. Жінка мешкає у селі Старовірівка  Куп'янського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Підозрювана добровільно прийняла посаду виконувача обов'язків господарського працівника Шевченківського територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області. Її основне завдання полягало у проведенні агітаційної роботи серед місцевого населення.

Вона займалася збором документів від громадян для отримання гуманітарної допомоги з рф, щоб показувати турботу рф про місцевих жителів. Дізнання проводять дізнавачі Куп'янського РВП ГУНП у Харківській області, а оперативний супровід здійснює зведений загін ГУНП у Луганській області.

У рамках процесуального керівництва Куп'янська окружна прокуратура Харківської області повідомила 38-річну жінку про підозру в колабораційній діяльності.

Це чергове виявлення з боку правоохоронних органів України щодо розкриття діяльності тих, хто співпрацює з окупаційною владою. Основними заходами, що вживаються підозрюваною, були спрямовані на агітаційну роботу та збирання документів для надання гуманітарної допомоги від росії.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині правоохоронці спіймали одного з мешканців Синельниківського району на співпраці з окупантами. Зрадник передавав росіянам інформацію про українські війська у регіоні.

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