В Харьковской области разоблачили колаборантку, которая помогала оккупантам в Купянске
Прокуратура Купянского округа Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении 38-летней женщины, подозреваемой в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). Правоохранительные органы выявили ее как приспешницу оккупационных властей. Женщина проживает в селе Старовировка Купянского района.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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Коллаборантка в Купянске
Подозреваемая добровольно приняла должность исполняющей обязанности хозяйственного работника Шевченковского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области. Ее основная задача заключалась в проведении агитационной работы среди местного населения.
Она занималась сбором документов от жителей для получения гуманитарной помощи из рф, чтобы демонстрировать заботу рф о местных жителях. Дознание проводят дознаватели Купянского РПП ГУНП в Харьковской области, а оперативное сопровождение осуществляет возведенный отряд ГУНП в Луганской области.
В рамках процессуального руководства, Купянская окружная прокуратура Харьковской области уведомила 38-летнюю женщину о подозрении в коллаборационной деятельности.
Это очередное обнаружение со стороны правоохранительных органов Украины по раскрытию деятельности тех, кто сотрудничает с оккупационными властями. Основными мерами, предпринимаемыми подозреваемой, были направлены на агитационную работу и сбор документов для оказания гуманитарной помощи от рф.
Напомним, что в Днепропетровской области правоохранители поймали одного из жителей Синельниковского района на сотрудничестве с оккупантами. Предатель передавал россиянам информацию об украинских войсках в регионе.