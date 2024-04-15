На Харківщині викрили колаборантку, яка працювала на пошті російських окупантів

Співробітники СБУ затримали колаборантку. Фото ілюстративне: СБУ

В Харківській області жінка під час окупації Ізюма очолила поштове відділення. Користуючись службовим становищем, вона організовувала поширення російських пропагандистських матеріалів.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, 15 квітня.

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Колаборантка з Ізюма

Прокуратура повідомила 52-річній жінці про підозру у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.



Жінка, яка до повномасштабного вторгнення РФ в Україну була співробітницею відділення "Укрпошти" у місті Ізюм, під час окупації міста добровільно стала співпрацювати з окупантами.

Наприкінці травня 2022 року жінка очолила одне з відділень поштового зв’язку "Почты Изюма". Це підприємство було створене російськими загарбниками.

Затримана колаборантка. Фото: скриншот

Колаборантка сприяла поширенню російської пропаганди. Вона віддавала вказівки підпорядкованим їй листоношам про розповсюдження газет "Харьков Z" та "Комсомольська правда". В цих виданнях містилися матеріали на підтримку держави-агресора та агітаційні статті, які мали на меті переконувати читачів, що Росія не є ворогом.



Правоохоронці викрили колаборантку. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що спецслужби затримали активну учасницю забороненої "партії Шарія", яка поширювала фейкову інформацію про ЗСУ у соцмережах та активно підтримувала проросійські погляди. Таким чином вона намагалася зірвати мобілізацію в Україні.

Також ми повідомляли, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.