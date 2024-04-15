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На Харківщині викрили колаборантку, яка працювала на пошті російських окупантів

15 квітня 2024 14:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині викрили колаборантку, яка працювала на пошті російських окупантів
Співробітники СБУ затримали колаборантку. Фото ілюстративне: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Харківській області жінка під час окупації Ізюма очолила поштове відділення. Користуючись службовим становищем, вона організовувала поширення російських пропагандистських матеріалів. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, 15 квітня.

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Колаборантка з Ізюма

Прокуратура повідомила 52-річній жінці про підозру у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.
  
Жінка, яка до повномасштабного вторгнення РФ в Україну була співробітницею відділення "Укрпошти" у місті Ізюм, під час окупації міста добровільно стала співпрацювати з окупантами.

Наприкінці травня 2022 року жінка очолила одне з відділень поштового зв’язку "Почты Изюма". Це підприємство було створене російськими загарбниками. 

Затримана колаборантка
Затримана колаборантка. Фото: скриншот

Колаборантка сприяла поширенню російської пропаганди. Вона віддавала вказівки підпорядкованим їй листоношам про розповсюдження газет "Харьков Z" та "Комсомольська правда". В цих виданнях містилися матеріали на підтримку держави-агресора та агітаційні статті, які мали на меті переконувати читачів, що Росія не є ворогом. 
 
Правоохоронці викрили колаборантку. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

пост прокуратури
Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що спецслужби затримали активну учасницю забороненої "партії Шарія", яка поширювала фейкову інформацію про ЗСУ у соцмережах та активно підтримувала проросійські погляди. Таким чином вона намагалася зірвати мобілізацію в Україні.

Також ми повідомляли, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

війна
Україна
пошта
окупанти
Колаборант

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