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В Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая работала на почте российских оккупантов

15 апреля 2024 14:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая работала на почте российских оккупантов
Сотрудники СБУ задержали коллаборантку. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области женщина во время оккупации Изюма возглавила почтовое отделение. Пользуясь служебным положением, она организовывала распространение российских пропагандистских материалов.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, 15 апреля.

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Прокуратура сообщила 52-летней женщине о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией.

Женщина, которая до полномасштабного вторжения в Украину была сотрудницей отделения "Укрпочты" в городе Изюм, во время оккупации города добровольно стала сотрудничать с оккупантами.

В конце мая 2022 года женщина возглавила одно из отделений почтовой связи "Почты Изюма". Это предприятие было создано российскими захватчиками.

колаборант
Задержанная коллаборантка. Фото: скриншот

Колаборантка способствовала распространению российской пропаганды. Она отдавала указания подчиненным ей почтальонов о распространении газет "Харьков Z" и "Комсомольская правда". В этих изданиях содержались материалы в поддержку государства-агрессора и агитационные статьи, которые имели целью убеждать читателей, что Россия не враг.

Правоохранители разоблачили коллаборантку. По ходатайству стороны обвинения подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

прокуратура
Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что спецслужбы задержали активную участницу запрещенной "партии Шария", которая распространяла фейковую информацию об ВСУ в соцсетях и активно поддерживала пророссийские взгляды. Таким образом, она пыталась сорвать мобилизацию в Украине.

Также мы сообщали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.

война
Украина
почта
оккупанты
Коллаборант

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