В Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая работала на почте российских оккупантов
В Харьковской области женщина во время оккупации Изюма возглавила почтовое отделение. Пользуясь служебным положением, она организовывала распространение российских пропагандистских материалов.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, 15 апреля.
Коллаборантка из Изюма
Прокуратура сообщила 52-летней женщине о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией.
Женщина, которая до полномасштабного вторжения в Украину была сотрудницей отделения "Укрпочты" в городе Изюм, во время оккупации города добровольно стала сотрудничать с оккупантами.
В конце мая 2022 года женщина возглавила одно из отделений почтовой связи "Почты Изюма". Это предприятие было создано российскими захватчиками.
Колаборантка способствовала распространению российской пропаганды. Она отдавала указания подчиненным ей почтальонов о распространении газет "Харьков Z" и "Комсомольская правда". В этих изданиях содержались материалы в поддержку государства-агрессора и агитационные статьи, которые имели целью убеждать читателей, что Россия не враг.
Правоохранители разоблачили коллаборантку. По ходатайству стороны обвинения подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее мы писали, что спецслужбы задержали активную участницу запрещенной "партии Шария", которая распространяла фейковую информацию об ВСУ в соцсетях и активно поддерживала пророссийские взгляды. Таким образом, она пыталась сорвать мобилизацию в Украине.
Также мы сообщали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.
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