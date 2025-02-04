Шпигували за ЗСУ для Росії — СБУ викрила пару колаборантів

На Харківщині викрили пару, яка шпигувала для РФ як волонтери
Служба безпеки затримала агентурну пару російської воєнної розвідки (ГРУ), яка шпигувала на Харківщині під прикриттям "волонтерів". Вони коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях.
Про це повідомили в СБУ у вівторок, 4 лютого.
Що відомо про діяльність підозрюваних
За матеріалами справи, фігуранти працювали у парі. Ними виявились місцевий безробітний та його співмешканка. Для конспірації вони видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам. Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований "притулок".
Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин агенти об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження. Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни.
"Усю додаткову інформацію зрадники "втемну" випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок. Отримані розвіддані агенти телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ", — йдеться у повідомленні.
Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтовій території регіону.
Правоохоронці з'ясували, що російська розвідка дистанційно завербувала обох фігурантів через їхнього односельця, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.
Яке покарання загрожує колаборантам
Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами їхньої комунікації з ГРУ.
Наразі їм оголосили про підозру у державній зраді, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно у Житомирі СБУ викрила компанію, яка постачала обладнання до Росії. Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресор.
Також ми писали, в Україні затримали агентів РФ, які готували "повстанський рух". Троє затриманих перебувають під вартою, інші двоє — під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета.
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