Шпигували за ЗСУ для Росії — СБУ викрила пару колаборантів

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агентурну пару російської воєнної розвідки (ГРУ), яка шпигувала на Харківщині під прикриттям "волонтерів". Вони коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях.

Про це повідомили в СБУ у вівторок, 4 лютого.

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За матеріалами справи, фігуранти працювали у парі. Ними виявились місцевий безробітний та його співмешканка. Для конспірації вони видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам. Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований "притулок".

Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин агенти об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження. Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни.

"Усю додаткову інформацію зрадники "втемну" випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок. Отримані розвіддані агенти телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ", — йдеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтовій території регіону.

Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

Правоохоронці з'ясували, що російська розвідка дистанційно завербувала обох фігурантів через їхнього односельця, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.

Яке покарання загрожує колаборантам

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами їхньої комунікації з ГРУ.

Наразі їм оголосили про підозру у державній зраді, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі СБУ викрила компанію, яка постачала обладнання до Росії. Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресор.

Також ми писали, в Україні затримали агентів РФ, які готували "повстанський рух". Троє затриманих перебувають під вартою, інші двоє — під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета.