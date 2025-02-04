Шпионили за ВСУ для России — СБУ разоблачила пару коллаборантов

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала агентурную пару российской военной разведки (ГРУ), которая шпионила на Харьковщине под прикрытием "волонтеров". Они корректировали ракетно-бомбовые удары агрессора по областному центру и его окрестностям.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 4 февраля.

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Что известно о деятельности подозреваемых

По материалам дела, фигуранты работали в паре. Ими оказались местный безработный и его сожительница. Для конспирации они выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным. Для этого даже в собственном дворе оборудовали импровизированный "приют".

Под видом поездок по поиску брошенных животных агенты объезжали местность и фиксировали геолокации для огневого поражения. Среди потенциальных целей были запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые украинские воины.

"Всю дополнительную информацию предатели "втемную" выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время разведывательных вылазок. Полученные разведданные агенты по телефону передавали своему знакомому боевику, который воюет на восточном фронте и сотрудничает с российским ГРУ", — говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила агентурную пару, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на прифронтовой территории региона.

Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

Правоохранители выяснили, что российская разведка дистанционно завербовала обоих фигурантов через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины.

Какое наказание грозит коллаборационистам

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами их коммуникации с ГРУ.

Сейчас им объявили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Житомире СБУ разоблачила компанию, которая поставляла оборудование в Россию. Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора.

Также мы писали, в Украине задержали агентов РФ, которые готовили "повстанческое движение". Трое задержанных находятся под стражей, двое других — под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета.