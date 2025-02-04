Шпионили за ВСУ для России — СБУ разоблачила пару коллаборантов

На Харьковщине разоблачили пару, которая шпионила для РФ
Служба безопасности задержала агентурную пару российской военной разведки (ГРУ), которая шпионила на Харьковщине под прикрытием "волонтеров". Они корректировали ракетно-бомбовые удары агрессора по областному центру и его окрестностям.
Об этом сообщили в СБУ во вторник, 4 февраля.
Что известно о деятельности подозреваемых
По материалам дела, фигуранты работали в паре. Ими оказались местный безработный и его сожительница. Для конспирации они выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным. Для этого даже в собственном дворе оборудовали импровизированный "приют".
Под видом поездок по поиску брошенных животных агенты объезжали местность и фиксировали геолокации для огневого поражения. Среди потенциальных целей были запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые украинские воины.
"Всю дополнительную информацию предатели "втемную" выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время разведывательных вылазок. Полученные разведданные агенты по телефону передавали своему знакомому боевику, который воюет на восточном фронте и сотрудничает с российским ГРУ", — говорится в сообщении.
Контрразведка СБУ своевременно разоблачила агентурную пару, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на прифронтовой территории региона.
Правоохранители выяснили, что российская разведка дистанционно завербовала обоих фигурантов через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины.
Какое наказание грозит коллаборационистам
Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами их коммуникации с ГРУ.
Сейчас им объявили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Житомире СБУ разоблачила компанию, которая поставляла оборудование в Россию. Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора.
Также мы писали, в Украине задержали агентов РФ, которые готовили "повстанческое движение". Трое задержанных находятся под стражей, двое других — под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета.
Читайте Новини.LIVE!