На Харківщині викрили ще одного зрадника — яку посаду він займав в окупантів

Російський військовий в окупованому українському місті. Фото (ілюстративне): REUTERS

Жителю Харківської області, який керував підрозділом охорони при окупантах, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Що відомо про діяльність колаборанта

Правоохоронці з'ясували, що житель села Вербівка Ізюмського району під час захоплення Харківської області добровільно пішов на співпрацю з окупантами. У червні минулого року чоловік обійняв посаду "и. о. бойца специального отделения быстрого реагирования Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

Підозрюваний чоловік. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Колаборант здійснював організацію та керівництво підрозділом охорони, проводив наради та інструктажі з особовим складом", — йдеться у повідомленні.

Так, зраднику заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, що 15 років ув'язнення отримав дніпрянин, який працював на одного з провідних мобільних операторів України. За матеріалами Служби безпеки України, він "зливав" у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ.