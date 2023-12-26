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На Харківщині викрили ще одного зрадника — яку посаду він займав в окупантів

26 грудня 2023 14:51
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На Харківщині викрили ще одного зрадника — яку посаду він займав в окупантів
Російський військовий в окупованому українському місті. Фото (ілюстративне): REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Жителю Харківської області, який керував підрозділом охорони при окупантах, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

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Що відомо про діяльність колаборанта

Правоохоронці з'ясували, що житель села Вербівка Ізюмського району під час захоплення Харківської області добровільно пішов на співпрацю з окупантами. У червні минулого року чоловік обійняв посаду "и. о. бойца специального отделения быстрого реагирования Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

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Підозрюваний чоловік. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Колаборант здійснював організацію та керівництво підрозділом охорони, проводив наради та інструктажі з особовим складом", — йдеться у повідомленні.

Так, зраднику заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 

Нагадаємо, що 15 років ув'язнення отримав дніпрянин, який працював на одного з провідних мобільних операторів України. За матеріалами Служби безпеки України, він "зливав" у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ.

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