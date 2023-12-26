На Харківщині викрили ще одного зрадника — яку посаду він займав в окупантів
Жителю Харківської області, який керував підрозділом охорони при окупантах, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Що відомо про діяльність колаборанта
Правоохоронці з'ясували, що житель села Вербівка Ізюмського району під час захоплення Харківської області добровільно пішов на співпрацю з окупантами. У червні минулого року чоловік обійняв посаду "и. о. бойца специального отделения быстрого реагирования Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".
"Колаборант здійснював організацію та керівництво підрозділом охорони, проводив наради та інструктажі з особовим складом", — йдеться у повідомленні.
Так, зраднику заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
Нагадаємо, що 15 років ув'язнення отримав дніпрянин, який працював на одного з провідних мобільних операторів України. За матеріалами Служби безпеки України, він "зливав" у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ.
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