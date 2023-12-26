В Харьковской области разоблачили еще одного предателя — какую должность он занимал у оккупантов
Жителю Харьковской области, который руководил подразделением охраны при оккупантах, объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Что известно о деятельности коллаборанта
Правоохранители выяснили, что житель Вербовки Изюмского района во время захвата Харьковской области добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. В июне прошлого года мужчина вступил в должность "и.о. бойца специального отделения быстрого реагирования Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".
"Колаборант осуществлял организацию и руководство подразделением охраны, проводил совещания и инструктажи с личным составом", — говорится в сообщении.
Так, предателю заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
Напомним, что 15 лет заключения получил днепрянин, работавший на одного из ведущих мобильных операторов Украины. По материалам Службы безопасности Украины, он "сливал" в чат-бот российской разведки геолокации ВСУ.
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