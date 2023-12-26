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В Харьковской области разоблачили еще одного предателя — какую должность он занимал у оккупантов

26 декабря 2023 14:51
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В Харьковской области разоблачили еще одного предателя — какую должность он занимал у оккупантов
Российский военный в оккупированном украинском городе. Фото (иллюстративное): REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Жителю Харьковской области, который руководил подразделением охраны при оккупантах, объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Правоохранители выяснили, что житель Вербовки Изюмского района во время захвата Харьковской области добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. В июне прошлого года мужчина вступил в должность "и.о. бойца специального отделения быстрого реагирования Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

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Подозреваемый мужчина. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Колаборант осуществлял организацию и руководство подразделением охраны, проводил совещания и инструктажи с личным составом", — говорится в сообщении.

Так, предателю заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, что 15 лет заключения получил днепрянин, работавший на одного из ведущих мобильных операторов Украины. По материалам Службы безопасности Украины, он "сливал" в чат-бот российской разведки геолокации ВСУ.

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