Фальсифікований алкоголь виробляла на Харківщині — поліція виявила склади

Підроблений алкоголь. Фото: Нацполіція

У Харківській області правоохоронці викрили схему з виробництва та реалізації фальсифікованого алкоголю. Напої продавали під виглядом світових брендів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Харківщини у середу, 6 листопада.

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Мешканці регіону організували злочинну схему з виробництва та реалізації фальсифікату. Для його створення вони використовували етиловий спирт сумнівного походження та підроблені марки акцизного податку.

Поліцейський на складі. Фото: Нацполіція

Підроблений алкоголь. Фото: Нацполіція

Підроблений алкоголь. Фото: Нацполіція

Реалізовували такий алкоголь без марок акцизного податку, як вимагається законом, по всій території України.

Правоохоронці виявили складські приміщення та вилучили понад 2900 літрів напоїв, елементи виробничого устаткування, чорнові записи та розрахунки, мобільні телефони, пакувальні та маскувальні матеріали.

Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судили жінку, яка оформлювала фіктивні шлюби ухилянтам. Такі "родини" створювалися з жінками, які мають інвалідність.

Також ми писали, що в Одесі затримали підприємця, який тривалий час торгував підробленою кавою відомих брендів.