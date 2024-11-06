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На Харківщині викрили схему з підробки алкоголю — фото

6 листопада 2024 22:26
Євгенія Брюховецька - редактор
Фальсифікований алкоголь виробляла на Харківщині — поліція виявила склади
Підроблений алкоголь. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харківській області правоохоронці викрили схему з виробництва та реалізації фальсифікованого алкоголю. Напої продавали під виглядом світових брендів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Харківщини у середу, 6 листопада.

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Мешканці регіону організували злочинну схему з виробництва та реалізації фальсифікату. Для його створення вони використовували етиловий спирт сумнівного походження та підроблені марки акцизного податку.

Підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю: поліція викрила схему на Харківщині
Поліцейський на складі. Фото: Нацполіція
Небезпечний контрафакт: виявлення підроблених алкогольних напоїв на Харківщині
Підроблений алкоголь. Фото: Нацполіція
Правоохоронці викриили виробництво фальшивих алкогольних виробів
Підроблений алкоголь. Фото: Нацполіція

Реалізовували такий алкоголь без марок акцизного податку, як вимагається законом, по всій території України.

Правоохоронці виявили складські приміщення та вилучили понад 2900 літрів напоїв, елементи виробничого устаткування, чорнові записи та розрахунки, мобільні телефони, пакувальні та маскувальні матеріали.

Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судили жінку, яка оформлювала фіктивні шлюби ухилянтам. Такі "родини" створювалися з жінками, які мають інвалідність.

Також ми писали, що в Одесі затримали підприємця, який тривалий час торгував підробленою кавою відомих брендів.

алкоголь поліція Кримінал Харківська область злочин

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