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На Харьковщине разоблачили схему по подделке алкоголя — фото

6 ноября 2024 22:26
Евгения Брюховецкая - редактор
Фальсифицированный алкоголь производила в Харьковской области - полиция обнаружила склады
Поддельный алкоголь. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Харьковской области правоохранители разоблачили схему по производству и реализации фальсифицированного алкоголя. Напитки продавали под видом мировых брендов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковщины в среду, 6 ноября.

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Продавали фальсификат

Жители региона организовали преступную схему по производству и реализации фальсификата. Для создания они использовали этиловый спирт сомнительного происхождения и подделанные марки акцизного налога.

Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя: полиция разоблачила схему на Харьковщине
Полицейский на складе. Фото: Нацполиция
Опасный контрафакт: выявление поддельных алкогольных напитков на Харьковщине
Поддельный алкоголь. Фото: Нацполиция
Правоохранители разоблачили производство фальшивых алкогольных напитков
Поддельный алкоголь. Фото: Нацполиция

Реализовывался такой алкоголь без марок акцизного налога, как требуется законом, по всей территории Украины.

Правоохранители обнаружили складские помещения и изъяли более 2900 литров напитков, элементы производственного оборудования, черновые записи и расчеты, мобильные телефоны, упаковочные и маскировочные материалы.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве судили женщину, которая оформляла фиктивные браки уклоняющимся. Такие "семьи" создавались с женщинами, которые имеют инвалидность.

Также мы писали, что в Одессе задержали предпринимателя, который длительно торговал поддельным кофе известных брендов.

алкоголь полиция Криминал Харьковская область преступление

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