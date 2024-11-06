Фальсифицированный алкоголь производила в Харьковской области - полиция обнаружила склады

На Харьковщине разоблачили схему по подделке алкоголя — фото
В Харьковской области правоохранители разоблачили схему по производству и реализации фальсифицированного алкоголя. Напитки продавали под видом мировых брендов.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковщины в среду, 6 ноября.
Продавали фальсификат
Жители региона организовали преступную схему по производству и реализации фальсификата. Для создания они использовали этиловый спирт сомнительного происхождения и подделанные марки акцизного налога.
Реализовывался такой алкоголь без марок акцизного налога, как требуется законом, по всей территории Украины.
Правоохранители обнаружили складские помещения и изъяли более 2900 литров напитков, элементы производственного оборудования, черновые записи и расчеты, мобильные телефоны, упаковочные и маскировочные материалы.
Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве судили женщину, которая оформляла фиктивные браки уклоняющимся. Такие "семьи" создавались с женщинами, которые имеют инвалидность.
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