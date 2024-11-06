Фальсифицированный алкоголь производила в Харьковской области - полиция обнаружила склады

Поддельный алкоголь. Фото: Нацполиция

В Харьковской области правоохранители разоблачили схему по производству и реализации фальсифицированного алкоголя. Напитки продавали под видом мировых брендов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковщины в среду, 6 ноября.

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Продавали фальсификат

Жители региона организовали преступную схему по производству и реализации фальсификата. Для создания они использовали этиловый спирт сомнительного происхождения и подделанные марки акцизного налога.

Полицейский на складе. Фото: Нацполиция

Поддельный алкоголь. Фото: Нацполиция

Поддельный алкоголь. Фото: Нацполиция

Реализовывался такой алкоголь без марок акцизного налога, как требуется законом, по всей территории Украины.

Правоохранители обнаружили складские помещения и изъяли более 2900 литров напитков, элементы производственного оборудования, черновые записи и расчеты, мобильные телефоны, упаковочные и маскировочные материалы.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве судили женщину, которая оформляла фиктивные браки уклоняющимся. Такие "семьи" создавались с женщинами, которые имеют инвалидность.

Также мы писали, что в Одессе задержали предпринимателя, который длительно торговал поддельным кофе известных брендов.