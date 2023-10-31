На Харківщині викрили власницю салону краси, яка "випитувала" у клієнтів дані про ЗСУ

Затримання зрадниці. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області прокуратура та Служба безпека України викрили власницю салону краси, яка "випитувала" у клієнтів дані про Сили оборони. Жінці повідомили про підозру.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Правоохоронці розповіли, що жінка була власницею салону краси в Ізюмі та мала широке коло контактів серед місцевих жителів. Під виглядом дружніх розмов зі своїми клієнтами вона "випитувала" у них розвідувальну інформацію про дислокацію ЗСУ на території Ізюмського району та відправляла всі дані через месенджер кураторці в РФ.

"Жінка передавала дані про місця дислокації підрозділів українських Сил оборони на території міста Ізюма та прилеглих населених пунктів, а також відомості про склад та напрямки руху військової техніки", — йдеться у повідомленні.

Наразі 40-річній жінці повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агента РФ, який встановлював камери і шпигував за ЗСУ на Запоріжжі. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.