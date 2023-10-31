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В Харьковской области разоблачили владелицу салона красоты, которая "выпрашивала" данные об ВСУ

31 октября 2023 11:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харьковской области разоблачили владелицу салона красоты, которая "выпрашивала" данные об ВСУ
Задержание предательницы. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили владелицу салона красоты, которая "выпрашивала" у клиентов данные о Силах обороны. Женщине сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Правоохранители рассказали, что женщина была владелицей салона красоты в Изюме и имела широкий круг контактов среди местных жителей. Под видом дружеских разговоров со своими клиентами она "выпрашивала" у них разведывательную информацию о дислокации ВСУ на территории Изюмского района и отправляла все данные через мессенджер куратору в РФ.

"Женщина передавала данные о местах дислокации подразделений украинских Сил обороны на территории города Изюма и близлежащих населенных пунктов, а также сведения о составе и направлениях движения военной техники", — говорится в сообщении.

Сейчас 40-летней женщине сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Напомним, недавно СБУ задержала агента РФ, который устанавливал камеры и шпионил за ВСУ в Запорожье. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде держания под стражей.

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