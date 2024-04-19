На Харківщині викрили ворожу агентурну мережу — чим вона небезпечна

Затримання ворожого агента. Архівне фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області викрили та знешкодили ворожу агентурну мережу, яка планувала передати ворогу технологічні розробки у сфері енергетики. Наразі усі учасники угруповання перебуває під вартою.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 19 квітня.

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Що відомо про агентурну мережу

Слідство з'ясувало, що підозрювані під кураторством Росії збирали схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них зі стратегічно важливого підприємства у Харківській області.

Креслення з виробництва парових турбін, які знайшли у підозрюваних. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Організатором агентурної мережі виявився харківський підприємець. До злочинної діяльності він залучив інших осіб, серед яких очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.

Отримавши необхідні ворогу документи, вони відцифрували їх та мали в електронному вигляді передати російським кураторам.

"Ці дані необхідні державі-агресору для будівництва та експлуатації ГЕС, АЕС, ТЕС, завдяки яким здійснюється видобуток електричної енергії. Вона необхідна для безперебійного функціонування військово-промислового комплексу російської федерації", — розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці додали, що в умовах повномасштабного вторгнення в Україну це надало б можливість збільшувати та розвивати потужності РФ для виготовлення своєї зброї, боєприпасів, вибухових речовин, інших засобів масового ураження. А також для ремонту та будівництва військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів.

Затриманий підозрюваний. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Обшуки в підозрюваних

В організатора агентурної мережі правоохоронці виявили різну валюту на понад 5 млн у гривневому еквіваленті. Цю суму він, ймовірно, отримав за співпрацю з представниками Росії.

Знайдені гроші у підозрюваних під час обшуків. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Обшуки у підозрюваних. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Листування підозрюваних з кураторами РФ. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Наразі підозрюваних взято під варту без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності ворожої агентури", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, що на Київщині засудили колаборанта, який називав себе ченцем і "освячував" танки РФ.

Крім того, Служба безпеки викрила ворожу агентку, яка готувала нові удари по Харкову та області. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.