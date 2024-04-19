В Харьковской области разоблачили вражескую агентурную сеть — чем она опасна

Задержание вражеского агента. Архивное фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области разоблачили и обезвредили вражескую агентурную сеть, которая планировала передать врагу технологические разработки в сфере энергетики. Все участники группировки находятся под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 19 апреля.

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Что известно об агентурной сети

Следствие выяснило, что подозреваемые под кураторством России собирали схемы, чертежи и инструкции по производству паровых турбин, а также комплектующих к ним по стратегически важному предприятию в Харьковской области.

Чертежи по производству паровых турбин, найденных у подозреваемых. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Организатором агентурной сети оказался харьковский предприниматель. К преступной деятельности он привлек других лиц, среди которых глава конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия.

Получив необходимые врагу документы, они отцифровали их и должны были в электронном виде передать российским кураторам.

"Эти данные необходимы государству-агрессору для строительства и эксплуатации ГЭС, АЭС, ТЭС, благодаря которым осуществляется добыча электрической энергии. Она необходима для бесперебойного функционирования военно-промышленного комплекса российской федерации", — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что в условиях полномасштабного вторжения в Украину это позволило бы увеличивать и развивать мощности РФ для изготовления своего оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, других средств массового поражения. А также для ремонта и строительства военной техники, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов.

Задержанный подозреваемый. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Обыски у подозреваемых

У организатора агентурной сети правоохранители обнаружили разную валюту более чем на 5 млн в гривневом эквиваленте. Эту сумму он, вероятно, получил за сотрудничество с представителями России.

Обнаружены деньги у подозреваемых во время обысков. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Переписка подозреваемых с кураторами РФ. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"В настоящее время подозреваемые взяты под стражу без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности вражеской агентуры", — говорится в сообщении прокуратуры.

Скриншот сообщения прокуратуры

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, что в Киевской области осудили коллаборанта, который называл себя монахом и "освящал" танки РФ.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила вражескую агентку, которая готовила новые удары по Харькову и области. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.