Відключення світла у Харківській області 20 листопада - які графіки

Дівчина з лампою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

Завтра у п'ятницю, 21 листопада, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх запровадять у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Відключення світла в Харківській області 21 листопада

"з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;

1.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;

2.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;

2.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;

3.1 черга — світла не буде з 03:00 до 08:00 та з 10:00 до 17:00;

3.2 черга — світла не буде з 03:00 до 08:00 та з 10:00 до 17:00;

4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;

4.2 черга — світла не буде з 03:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;

5.1 черга — світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;

5.2 черги — світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;

6.1 черга — світла не буде з 03:00 до 06:00, з 08:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;

6.2 черга — світла не буде з 06:30 до 10:00 та з 13:30 до 20:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Графіки відключень світла на Харківщині 21 листопада. Фото: скриншот з Telegram

