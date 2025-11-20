Відключення світла у Харківській області 20 листопада - які графіки

На Харківщині вимикатимуть світло — графіки на завтра
Завтра у п'ятницю, 21 листопада, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх запровадять у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.
Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".
Відключення світла в Харківській області 21 листопада
"з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень", — йдеться у повідомленні.
Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:
- 1.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;
- 2.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;
- 3.1 черга — світла не буде з 03:00 до 08:00 та з 10:00 до 17:00;
- 3.2 черга — світла не буде з 03:00 до 08:00 та з 10:00 до 17:00;
- 4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;
- 4.2 черга — світла не буде з 03:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;
- 5.1 черга — світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;
- 5.2 черги — світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 03:00 до 06:00, з 08:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 06:30 до 10:00 та з 13:30 до 20:00.
Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.
Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
