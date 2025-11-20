Отключение света в Харьковской области 20 ноября - какие графики

Девушка с лампой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

Завтра в пятницу, 21 ноября, на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений света. Их введут в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов РФ.

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

Отключение света в Харьковской области 21 ноября

"с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). Будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений", — говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подочереди и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;

1.2 очередь — света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;

2.1 очередь — света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;

2.2 очередь — света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;

3.1 очередь — света не будет с 03:00 до 08:00 и с 10:00 до 17:00;

3.2 очередь — света не будет с 03:00 до 08:00 и с 10:00 до 17:00;

4.1 очередь — света не будет с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 24:00;

4.2 очередь — света не будет с 03:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 24:00;

5.1 очередь — света не будет с 08:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:00;

5.2 очереди — света не будет с 08:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:00;

6.1 очередь — света не будет с 03:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:00;

6.2 очередь — света не будет с 06:30 до 10:00 и с 13:30 до 20:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Графики отключений света на Харьковщине 21 ноября. Фото: скриншот из Telegram

